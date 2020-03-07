В Одессе из-за коронавируса временно прекратят кормить малоимущих бесплатными обедами

Проект «Добрый обед» был запущен в Одессе два года назад.

В Одессе общественные активисты из-за угрозы коронавируса и ухудшения ситуации с заболеванием гриппом с понедельника, 9 марта, приостанавливают благотворительные обеды для малообеспеченных людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в социальных сетях волонтер, руководитель благотворительной организации «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

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По ее словам, пока проект «Добрый обед» (бесплатное питание) закрывается на две недели.

«Ситуация с гриппом в городе ухудшилась, а ситуацию с новым вирусом «К» (коронавирусом - УНИАН) прогнозировать не можем... учитывая то, что все наши подопечные - это та самая группа риска (возраст 70 плюс), мы приняли такое решение. Через две недели оценим ситуацию и решим, что делать дальше», - написала Ножевникова.

Проект «Добрый обед» был запущен в Одессе два года назад. Волонтерам удалось к нему привлечь ряд ресторанов, которые в рамках проекта поставляют бесплатно «горячее питание» в две социальные столовые.

Ножевникова добавила, что пекарни продолжают работать - волонтеры смогут выдавать хлеб и булочки пожилым людям, которые, минуя общественный транспорт, смогут добраться до «точки» выдачи пешком. Все одинокие подопечные этой организации в случае болезни будут обеспечены продуктами или готовым питанием.

«Мы сохраняем спокойствие и не паникуем, однако считаем своим долгом ограничить массовые сборища, несмотря на то, что власти пока делают вид, что все под контролем», - отметила волонтер.

По ее словам, организация начала работу с больницами города по новым заявкам на дезинфицирующие средства, перчатки, камуфлированные костюмы.