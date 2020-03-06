ГБР выдвинуло подозрения двум судьям, арестовавших 17 активистов Евромайдана без доказательств

Судьи принимали решение арестовать активистов, не имея доказательств о совершении ими массовых беспорядков.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум бывшим судьям Сосновского райсуда Черкасс из-за принятия ими неправомерных решений относительно 17 человек, принимавших участие в акциях протеста на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

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"Следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 года совершили противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам незаконно ограничили личную свободу в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков, для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется принятие заведомо неправосудных решений, препятствование организации и проведению собраний и митингов и т.п. (ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В случае доказательства вины бывшим судьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, которая противодействовала мирным акциям протеста в январе-феврале 2014 года.