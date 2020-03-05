Большинство украинцев убеждены, что главная задача женщины – заботиться о семье, а мужчин – заработок

С тезисами о "слабых женщинах" больше всего соглашались именно женщины.

83% опрошенных украинцев согласились с тезисом, что главная задача женщины – заботиться о доме и семье, также 75% убеждены, что задачей мужчины является заработок денег.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

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78% соглашаются с тем, что женщины чаще чем мужчины принимают решения, исходя из своих эмоций. 67% согласны с тем, что не допустимо, когда мужчины плачут (25% –не согласны).

По словам специалистов, 68% респондентов ответили, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязанностей, в то же время 27% с этим не согласились.

С тезисом, что женщины менее заинтересованы, чем мужчины в занятиях ответственных политических должностей, согласны 51% (не согласны 34%).

Зато с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны почти две трети опрошенных, согласны – четверть.

Интересно, что с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, недопустимость плача мужчин, меньшего количества свободы женщин из-за семейных обязанностей и меньшую заинтересованность женщин в занятии ответственных должностей соглашались чаще именно женщины, а не мужчины.

Как сообщал УНИАН, 82% респондентов поддерживают то, что женщины идут в политику, 12% – противоположного мнения.