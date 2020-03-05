82% украинцев поддерживают то, что женщины идут в политику – опрос

Несмотря на это относительное большинство считает, что мужчины лучше выполняют обязанности руководителей сел, городов или страны. Хоть и не отрицают, что должность могут занимать как мужчины, так и женщины.

82% респондентов поддерживают то, что женщины идут в политику, 12% – противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг 21-25 февраля.

Несмотря на это в вопросах лидерства и принятии взвешенных решений ответы распределились: более 40% опрошенных преимущественно выбирали средневзвешенный ответ относительно того, кому лучше, мужчинам или женщинам, удается занимать лидерскую позицию и принимать решения.

Читайте такжеЛишь 16% украинцев считают обвинения в деле об убийстве Шеремета обоснованными - опрос

Зато, в сравнении прямых ответов, предпочтение респонденты все же предоставляли мужчинам, особенно, когда речь шла о сфере политики, отмечают социологи.

При этом, если в вопросе лидерства в коллективе и принятии взвешенных решений в гендерном распределении наблюдалось определенное противопоставление мнений мужчин и женщин, то касательно политического лидерства и принятия взвешенных политических решений оба пола чаще отдавали предпочтение мужчинам.

Социологи заключают, что, оценивая эффективность представителей обоих полов в политических и выборных должностях, опрошенные чаще всего соглашались с тем, что для эффективной работы народным или же местным депутатом пол не имеет особого значения.

Несмотря на это относительное большинство считает, что мужчины лучше выполняют обязанности городского или сельского головы, председателя ОГА, министра, премьер-министра и президента. Хоть и не отрицают, что должность могут занимать как мужчины, так и женщины.

В то же время только мужчинами видят уполномоченного по вопросам установления мира на Донбассе (выдуманная для опроса должность) и министра обороны.

Как сообщал УНИАН, 70% украинцев считают неуспешными действия властей по урегулированию ситуации на Донбассе.