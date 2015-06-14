Из плена боевиков на Донбассе освобождены двое волонтеров

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня в результате работы объединенной группы СБУ, отдела взаимодействия при Минобороны и Минской группы по гуманитарным вопросам были освобождены двое наших волонтеров - Сергей Лозинский и Юлия Петренко", - написал Будик.

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Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках находятся более 300 украинцев. В то же время Россия блокирует привлечение Красного Креста к поиску пропавших без вести и идентификации погибших украинцев.