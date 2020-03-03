Кабмин упростил условия для работы и открытия детсадов

Дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогов.

Кабинет министров упростил условия для работы и открытия детсадов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, соответствующие изменения к лицензионным условиям осуществления образовательной деятельности Кабмин принял сегодня.

«Доступ каждого ребенка к качественному дошкольному образованию – один из наших приоритетов, поэтому мы продолжаем предоставлять дошкольникам новые возможности. Изменения, принятые сегодня, позволят расширять сеть детских садов и повышать доступ к дошкольному образованию. Станет проще открывать частные детсады, привлекать к учебной работе необходимых специалистов и обеспечивать детей качественным питанием», – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

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Согласно изменениям, для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки, прачечные и штатных медицинских работников. Соответствующие услуги могут обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право предоставлять такие услуги. Это будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях.

Также, согласно изменениям, у детских садов будет возможность привлечения к работе не только педагогов, но и других физических лиц, в услугах которых нуждаются учреждения во время образовательного процесса. Это поможет в выполнении вариативной части обучения, которую заведение определяет с учетом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей.

Такие лица должны соответствовать требованиям педагогических работников, определенным законами «Об образовании» и «О дошкольном образовании»: они должны иметь высокие моральные качества, высшее педагогическое образование по соответствующей специальности и/или профессиональную квалификацию педагогического работника, обеспечивать результативность и качество работы, иметь физическое и психическое состояние, которое позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Постановление об изменения к лицензионным условиям осуществления образовательной деятельности вступит в силу через два месяца со дня ее опубликования.