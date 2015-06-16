Безлюдные пляжи Крыма: видео с самых популярных курортов
09:23, 16 июня 2015Общество
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В интернете появилась подборка видеозаписей с камер наблюдения, установленных на популярных пляжах оккупированного полуострова.
Кафе и шезлонги пустуют, а на пляжах почти никого нет / crimeaukr.wordpress.com
Данные кадры были отсняты 15 июня в 17:00, то есть во время, когда на пляжах должно быть наибольшее количество отдыхающих, передает ТСН.
Но кафе и шезлонги пустуют, на пляжах почти нет отдыхающих.
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Такая ситуация наблюдается на популярных крымских пляжах в Коктебеле, Алуште, Щелкино, Судаке, Севастополе, Саках, Песчаном, Керчи, Евпатории, Гурзуфе и Ялте.
Подборку видеозаписей опубликовали на странице YouTube-канала "Ленты новостей".
Как сообщал УНИАН, нынешний курортный сезон в оккупированном Россией Крыма стартовал провалом.
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