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"Отдыхает и перезагружается": Богдан снова стал адвокатом

09:11, 02 марта 2020
Общество
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Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля / фото УНИАН

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Об этом говорится в статье LIGA.net «Снова в адвокаты».

В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля на основании заявления.

Уйдет ли Богдан окончательно в адвокатуру или вернется на должность в государственных органах, на данный момент не известно.

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", -  сообщил в комментарии сайту один из руководителей фракции «Слуга народа».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

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