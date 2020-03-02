"Отдыхает и перезагружается": Богдан снова стал адвокатом
09:11, 02 марта 2020Общество
381 0
Уйдет ли Богдан окончательно в адвокатуру или вернется на должность в государственных органах, на данный момент не известно.
Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля / фото УНИАН
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью.
Читайте такжеГаврилюк объяснил, как его "занесло" в таксисты
Об этом говорится в статье LIGA.net «Снова в адвокаты».
В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля на основании заявления.
Уйдет ли Богдан окончательно в адвокатуру или вернется на должность в государственных органах, на данный момент не известно.
"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - сообщил в комментарии сайту один из руководителей фракции «Слуга народа».
Как сообщал УНИАН, 11 февраля Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter