В Кропивницком детей-спортсменов, вернувшихся из Италии, не пускают в школу

Местные власти рекомендовали воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день.

В Кропивницком 11 детям, вернувшимся со спортивных соревнований в Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, рекомендовали не посещать школу в течение 14 дней.

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Кропивницкого горсовета Оксана Макарук, 25 февраля из Италии вернулась сборная команда по дзюдо в составе 11 детей, которые являются воспитанниками областной спортивной школы «Ника».

По ее словам, на момент возвращения состояние здоровья детей и тренеров было удовлетворительным.

«Однако решением городского оперативного штаба родителям этих детей и руководителям учебных заведений рекомендовано воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день. Для этих школьников ввели дистанционную форму обучения», - рассказала Макарук.

Кроме того, по ее информации, вчера родители одного ребенка обратились за медицинской помощью к врачу-педиатру в связи с повышением у него температуры тела.

«Его направили на стационарное лечение в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы», - отметила чиновница.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.