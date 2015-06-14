Спасателям удалось потушить последний горящий резервуар на нефтебазе под Киевом
На нефтебазе БРСМ под Киевом факельное горение резервуара объемом 900 куб. м с дизельным топливом самоликвидировалось, однако существует угроза повторного самовозгорания.
Об этом заявил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Михаил Маюров.
На территории нефтебазы наблюдаются лишь незначительные очаги горения снизу у емкости 900 куб. м. с бензином, где происходит утечка топлива.
"На месте ликвидации пожара на территории нефтебазы БРСМ продолжается процесс перекачки дизельного топлива из двух резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. Всего осуществлена перекачка около1 тыс. 400 куб. м. дизтоплива", - отметил он.
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Для ускорения откачки привлечено электрическую насосную станцию ГСЧС.
В работе задействовано 12 ед. техники, еще 32 - в резерве. По словам Маюрова, на территорию нефтебазы доставлено 5 тонн сорбентов и сейчас проводятся работы по очистке грунта вокруг базы от нефтепродуктов.
Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.