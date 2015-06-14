Спасателям удалось потушить последний горящий резервуар на нефтебазе под Киевом

Об этом заявил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Михаил Маюров.

На территории нефтебазы наблюдаются лишь незначительные очаги горения снизу у емкости 900 куб. м. с бензином, где происходит утечка топлива.

"На месте ликвидации пожара на территории нефтебазы БРСМ продолжается процесс перекачки дизельного топлива из двух резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. Всего осуществлена перекачка около1 тыс. 400 куб. м. дизтоплива", - отметил он.

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Для ускорения откачки привлечено электрическую насосную станцию ГСЧС.

В работе задействовано 12 ед. техники, еще 32 - в резерве. По словам Маюрова, на территорию нефтебазы доставлено 5 тонн сорбентов и сейчас проводятся работы по очистке грунта вокруг базы от нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.