Глава ГСЧС уверяет, что угрозы нового взрыва на территории нефтебазы под Киевом нет

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Угрозы взрыва сейчас нет. Однако существует угроза самовозгорания емкости, которая фитилирует. По нашим прогнозам, до конца дня эта емкость прекратит процесс фитилирования. Сейчас охлаждение и тушение емкостей не осуществляется. Проводится наблюдение и охлаждение трубопроводов, через которые осуществляется перекачка горючего. На территории нефтебазы находится 128 спасателей и 42 ед. техники", - сказал Чечеткин.

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Как отмечается в сообщении, в настоящее время на территории нефтебазы "БРСМ" есть небольшое возгорание снизу у емкости 900 куб. м. с бензином, где происходит утечка топлива. Тушить это возгорание нет необходимости, поскольку возможна повторная утечка топлива и самовозгорание. Кроме того, продолжается факельное горение расположенного рядом резервуара объемом 900 куб. м с дизельным топливом.

По словам Чечеткина, сейчас идет перекачка дизельного топлива из двух резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы "БРСМ" в резервуары нефтебазы "КЛО". Всего осуществлено перекачки около 1 тыс. 300 куб. м дизтоплива. На нефтебазе КЛО есть свободные емкости для хранения топлива.

Глава ГСЧС отметил, что в течение дня будут проводиться работы по сорбентированию территории за пределами нефтебазы, то есть снятие верхнего загрязненного слоя почвы.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошла вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

12 июня очаги пожара на нефтебазе "БРСМ-Нафта" были ликвидированы, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня пожар на нефтебазе возобновился.

По состоянию на утро 14 июня продолжал гореть резервуар объемом 900 куб. м с бензином.