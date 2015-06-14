На нефтебазе под Киевом спасатели перекачивают топливо на соседнее нефтехранилище, до сих пор горит один резервуар

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 8 час. 14 июня продолжается горение резервуара объемом 900 куб. м с бензином», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спасателями осуществляется перекачка дизельного топлива из двух резервуаров емкостью по 900 куб. м нефтебазы «БРСМ» в резервуары нефтебазы «КЛО». Всего осуществлено перекачки около 1 тыс. 100 куб. м дизельного топлива.

По данным пресс-службы, на месте пожара для выполнения работ сосредоточено 40 ед. техники и 186 личного состава от ГУ ГСЧС в Киевской области и г. Киев, часть сил от управлений ГСЧС в Житомирской и Черниговской областях.

Вместе с тем охрану места проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляют 70 чел. личного состава Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается. Во время ликвидации пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

12 июня очаги пожара на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Глевахе Васильковского района Киевской области были ликвидированы, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня на нефтебазе пожар возобновилась.