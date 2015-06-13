В ГСЧС подтвердили возобновление пожара на нефтебазе под Киевом и назвали причины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, в 11.50 произошла разгерметизация емкости 900 кубометров, в результате чего произошла утечка топлива с последующим горением и факельное горение расположенного рядом резервуара объемом 900 кубометров.

Проводится интенсивное охлаждение лафетными стволами 1-го резервуара с горючим и засыпка песком мест разлива нефтепродуктов.

В тушении пожара задействованы 24 человека и 4 автоцистерны.

В ГСЧС отметили, что в 11.20 была проведена пенная атака на разрушенный резервуар, из которого происходило испарение дизельного топлива, и создана пенная подушка в местах его разлива. Также осуществлялось перекачивание дизельного топлива с нефтебазы БРСМ на нефтебазу КЛО. По состоянию на 12.00 перекачано 800 кубометров. Температура дизельного топлива составляет 32 ۫С.

На месте пожара для выполнения работ сосредоточено 40 единиц техники и 186 человек от ГУ ГСЧС в Киевской области и Киева, ГП МРЦ и часть сил от управлений ГСЧС в Житомирской и Черниговской областях.

Охрану места проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляют 70 бойцов Национальной гвардии.

По данным местных жителей, дым от пожара идет прямо на Киев.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается. Во время ликвидации пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодня, 13 июня, сообщила, что по состоянию на 7.00 на территории нефтебазы горение не наблюдается. На месте пожара проводятся работы по проливке территории и охлаждению резервуаров.