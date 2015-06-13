ГСЧС: вся необходимая техника для ликвидации пожара находится на нефтебазе

Об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин. Он заверил, что утверждения представителей "БРСМ-Нафта" о том, что на территории нефтебазы нет пожарной техники для ликвидации пожара, являются ложными.

Читайте такжеВ ГСЧС подтвердили возобновление пожара на нефтебазе под Киевом и назвали причины"Мы отвели только малогабаритную технику, которую неэффективно на данном этапе применять. Сейчас на территории базы находится 180 спасателей и 40 ед. пожарной техники. Этого достаточно для того, чтобы удерживать ситуацию контролируемой", - заявил Николай Чечеткин.

По данным ГСЧС, в настоящее время готовится пожарный танк Минобороны для проведения расчистки территории и идет подготовка к проведению пенных атак.

Как сообщал УНИАН,пожар на нефтебазе "БРСМ-Нахфта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли четыре человека и 14 пострадали. 11 июня вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что количество погибших возросло до 5 человек.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.