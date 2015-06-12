В Одессу доставили 15 бойцов, раненых в зоне АТО
18:38, 12 июня 2015Общество
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В Одессу сегодня доставили 15 бойцов, раненых в зоне проведения АТО.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Андрей Танцюра.
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Бойцов доставили самолетом около 15.00, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Одессе.
"15 парней ... 4 тяжелых", - написал Андрей Танцюра.
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