В Одессу доставили 15 бойцов, раненых в зоне АТО

Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Андрей Танцюра.

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Бойцов доставили самолетом около 15.00, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Одессе.

"15 парней ... 4 тяжелых", - написал Андрей Танцюра.