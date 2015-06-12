Спасатели ликвидировали все очаги возгорания на нефтебазе под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Сейчас очагов открытого огня нет. Осуществляется охлаждение цистерн и проливка территории базы. Мы контролируем 100% территории базы. Пожар давно локализирован. Сейчас надо решать вопросы с откачкой и вывозом оставшегося топлива», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня.

Сегодня на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, где произошел пожар, спасатели обнаружили тело погибшего человека.