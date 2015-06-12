Спасатели ликвидировали все очаги возгорания на нефтебазе под Киевом
12:34, 12 июня 2015Общество
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Очаги возгорания на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Глевахе Васильковского района Киевской области ликвидированы, пожарные контролируют 100% территории и охлаждают цистерны.
На нефтебазе ликвидировали очаги возгорания / facebook.com/MNS.GOV.UA
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
«Сейчас очагов открытого огня нет. Осуществляется охлаждение цистерн и проливка территории базы. Мы контролируем 100% территории базы. Пожар давно локализирован. Сейчас надо решать вопросы с откачкой и вывозом оставшегося топлива», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня.
Сегодня на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, где произошел пожар, спасатели обнаружили тело погибшего человека.
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