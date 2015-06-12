Спасатели нашли тело на месте пожара на нефтебазе под Киевом

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Во время проведения разведки выявлено тело человека. Информация передана в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что пожарно-спасательные подразделения "контролируют 95% территории объекта", угрозы распространения огня нет.

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По данным Минздрава на утро 11 июня, погибших было четверо и 14 постравших. Вечером 11 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что количество погибших выросло до 5 человек.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.