Спасатели нашли тело на месте пожара на нефтебазе под Киевом
На нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, где произошел пожар, спасатели обнаружили тело погибшего человека.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеНа горящей нефтебазе под Киевом взорвалась еще одна цистерна - СМИ
"Во время проведения разведки выявлено тело человека. Информация передана в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что пожарно-спасательные подразделения "контролируют 95% территории объекта", угрозы распространения огня нет.
Читайте такжевспыхнул вечером 8 июня
По данным Минздрава на утро 11 июня, погибших было четверо и 14 постравших. Вечером 11 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что количество погибших выросло до 5 человек.
Ликвидация пожара продолжается до сих пор.