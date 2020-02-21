"Шок от дикости людей": эвакуированные из Китая украинцы отреагировали на события в Новых Санжар

Среди эвакуированных из Уханя оказались 17 танцоров из Кривого Рога.

Украинцы, эвакуированные из Уханя и прибывшие в Новые Санжары в четверг вечером, были шокированы тем, как их встретили соотечественники.

Об этом сообщил директор балетной труппы FashionPa из Кривого Рога Владимир Богданов в Facebook, 17 подопечных которого оказались среди эвакуированных.

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По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.

"Я директор FashionPa Ballet, мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, всё хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!", - сообщил директор труппы.

Руководитель труппы отметил, что очень долго согласовывали дату эвакуации и место заселения. Комментарии СМИ его команда не давала, чтобы не навредить тем, кто должен был прибыть из Китая.

"Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно!", – написал Богданов.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

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В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.