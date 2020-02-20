"Слезы на глазах": украинка из Китая объяснила, почему отказалась возвращаться на Родину

Девушка утверждает, что чувствует себя в Китае защищенной.

Украинка Кристина Раду, которая сейчас находится в закрытом на карантин китайском городе Ичан, пояснила, что отказалась возвращаться на Родину вместе с другими согражданами, потому что «хотела избежать травли».

Об этом она сообщила в комментарии изданию ЙОД.

«Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Просто я знаю людей, которые были здесь туристами и полетели домой, потому что у них не было денег оставаться здесь дольше. Сейчас они не могут находиться в собственной стране из-за травли», – заявила девушка.

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Украинка говорит, что очень возмущена: «На самом деле, слезы на глазах. Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не понимают, что они ничем не больны. И, в-третьих, насколько надо быть глупым, извините, чтобы так реагировать на подобную ситуацию», – добавила она.

По словам Кристины, сейчас она чувствует себя в безопасности, находясь в Китае.

«Повторяю, я чувствую себя здесь в большой безопасности, поскольку здесь обрабатывают воздух специальным средством, здесь о нас заботятся. Я не уверена, что если вирус дойдет до Украины, то буду в такой же безопасности, как в Китае», – отметила девушка.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.

Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка. Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело к месту событий бронетехнику.