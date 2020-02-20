Эвакуация из Уханя: ПЦУ призвала украинцев не поддаваться ненависти

На Львовщине, Киевщине, Тернопольщине местные жители вышли на митинги и акции против прибытия самолета с украинцами из китайского Уханя. После того, как стало известно, что эвакуированных разместят в Новых Санжарах (Полтавская область), митинговать начали и жители этого поселка.

Православная церковь Украины призвала людей, которые пытаются помешать проезду автобусов с пассажирами самолета из Уханя, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса, проявить милосердие и не вести себя агрессивно.

Об этом говорится в заявлении ПЦУ.

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"Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество", - говорится в заявлении.

Церковь подчеркивает, что милосердие и любовь к ближнему, помощь ближнему, который оказался в беде, и принцип доброго отношения к людям – это принципы, заложенные в Библии.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность! Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от напасти пагубной болезни и от гибельной ненависти и отчуждения!", - резюмируется в призыве ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.

Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка. Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело к месту событий бронетехнику.