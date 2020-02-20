Самолет из Уханя разместят на отдельной изолированной стоянке в харьковском аэропорту - Гончарук

Процедуры таможенного и паспортного контроля будут выполнены прямо у трапа самолета.

Самолет, который забрал украинцев и иностранцев из китайскього города Ухань, после дозаправки отправится в Харьков. В харьковском аэропорту его разместят на отдельной изолированной стоянке.

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Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, эвакуация людей из Уханя состоялась успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций не имеют.

“Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт города Харьков.

Там будет предприняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета”, - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 09:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь». После дозаправки он полетит в Харьков.