Эвакуация украинцев из Китая: в МВД заверили, что на борту нет инфицированных (фото)

В министерстве призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины отметили, что все эвакуированные граждане из Китая из-за эпидемии коронавируса нового типа не имеют никаких симптомов болезни и являются здоровыми.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте такжеВывезенных из Китая украинцев разместят в медцентре под Полтавой, несмотря на протесты местных«Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья граждан, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и являются здоровыми», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Сейчас он приземлился в Международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку и в дальнейшем будет следовать в аэропорт города Харьков.

Дополнительно на самолет будет доставлен питания и средства индивидуальной защиты.

«Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, соблюдать публичный порядок и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, нуждающихся в помощи государства Украина в сложной ситуации», – отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 09:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь».