Глава Харьковщины раскрыл детали прибытия самолета с эвакуированными украинцами

Борт разместят на изолированной стоянке аэропорта.

После прибытия рейса в Харьков с целью безопасности эвакуированные украинцы не будут проходить через терминалы аэропорта.

Читайте такжеЭвакуация украинцев из Китая: в МВД заверили, что на борту нет инфицированных (фото)

Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Алексей Кучер. «Все люди, которые находятся на борту, они здоровы. Тем не менее, мы понимаем все эти опасения, которые есть с этой болезнью, и через терминал люди проходить не будут. Все люди будут перемещены в соответствующие автобусы. Они пройдут еще одну проверку. Это будет третья проверка после китайских врачей, после наших врачей, которые тоже их обследовали, которые сейчас всех сопровождают. Еще будет проверка нашими врачами, которые находятся здесь. В терминал они не заходят, они сразу перемещаются после проверки в автобусы и двигаются дальше», - сказал Кучер, передает mediaport.ua.

Кроме этого, в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что борт, который прибудет в Харьков, разместят на отдельной изолированной стоянке. "Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", - уточнил Гончарук.

По данным МВД, на борту «Боинга» находятся 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. После дозаправки в "Борисполе" он полетит в Харьков, откуда людей планируют перевезти в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области.