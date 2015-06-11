Дело на 1,5 миллиарда: задержанных со стрельбой в Киеве курьеров конвертцентра отпустили домой
Трех человек, задержанных 10 июня в районе метро “Арсенальная”, уже отпустили.
Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, заявив, что слышал об этом, передает "Громадське".
При этом он отметил, что одному из задержанных позже вручат уведомление о подозрении из-за неповиновения милиции (ч.2 ст. 342 УК Украины).
Также Шевченко заявил, что это решение не зависело от милиции, поскольку делом занимается прокуратура.
В свою очередь источники "Украинской правды" в МВД и СБУ сообщили, что мужчин отпустили в тот же день, в среду, потому что предъявить им по факту нечего: происхождение 500 тысяч гривен, обнаруженных в салоне авто, надо еще выяснить.
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Как сообщал УНИАН, вчера советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева с применением оружия задержали подозреваемых в организации крупного конвертационного центра.
По его данным, «подозреваемые, за которыми началась погоня в районе площади Славы, неподалеку от здания «Киевгорстроя», отказались останавливаться на законные требования сотрудников милиции. После чего за ними начали погоню, и они были заблокированы автомобилями ГАИ в районе метро «Арсенальная».
В тот момент, когда группа спецназа подошла к авто, водитель и пассажиры попытались скрыться и прорваться через бордюр. С целью самозащиты и безопасности граждан сотрудники милиции были вынуждены открыть огонь по колесам авто и разбить окна в машине для задержания подозреваемых, отметил советник главы МВД.
Геращенко сообщил, что подозреваемые задержаны, никто не пострадал.