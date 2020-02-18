Бывший крымский политзаключенный журналист Семена обещает продолжать "писать правду" на материковой Украине
Незаконно осужденный крымский журналист Николай Семена заявил, что после переезда на подконтрольную украинскому правительству территорию планирует пройти медицинское обследование, а впоследствии вернуться в журналистику.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Геническе, откуда поездом отправится в Киев.
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"Я отправляюсь в Киев. В первую очередь, планирую пройти медобследование, потому что у меня есть несколько проблем со здоровьем, которые появились во время оккупации, потому что я там ограничивал себя в обращении к врачам... Я вполне трудоспособный человек, но определенное амбулаторное лечение мне нужно", - сообщил он.
Семена также отметил, что планирует как можно быстрее вернуться в журналистику.
"Вопрос, где я буду печататься, пока не решен окончательно... Но я буду писать, как всегда, правду", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, оккупационные власти в Крыму обвинили Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года ФСБ РФ провела обыск в его доме, а в мае того же года ему предъявили обвинение. Журналист находился под подпиской о невыезде.
22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.
Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.
14 января 2020 года тот же «Железнодорожный суд Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с Семены судимости.