Бывший крымский политзаключенный журналист Семена обещает продолжать "писать правду" на материковой Украине

Незаконно осужденный в оккупированном Крыму Николай Семена сегодня пересек админграницу с полуостровом и направляется в Киев.

Незаконно осужденный крымский журналист Николай Семена заявил, что после переезда на подконтрольную украинскому правительству территорию планирует пройти медицинское обследование, а впоследствии вернуться в журналистику.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Геническе, откуда поездом отправится в Киев.

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"Я отправляюсь в Киев. В первую очередь, планирую пройти медобследование, потому что у меня есть несколько проблем со здоровьем, которые появились во время оккупации, потому что я там ограничивал себя в обращении к врачам... Я вполне трудоспособный человек, но определенное амбулаторное лечение мне нужно", - сообщил он.

Семена также отметил, что планирует как можно быстрее вернуться в журналистику.

"Вопрос, где я буду печататься, пока не решен окончательно... Но я буду писать, как всегда, правду", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти в Крыму обвинили Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года ФСБ РФ провела обыск в его доме, а в мае того же года ему предъявили обвинение. Журналист находился под подпиской о невыезде.

22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.

14 января 2020 года тот же «Железнодорожный суд Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с Семены судимости.