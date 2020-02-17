Катастрофа МН17: Пристайко заявил, что не все прокуроры будут уволены

Глава МИД уверяет, что Украина обеспечит помощь Нидерландам в расследовании дела сбития самолета рейса MH17.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках ротации следователей, расследующих дело о катастрофе самолета рейса МН17, не все прокуроры будут уволены.

Читайте такжеВ "Борисполе" заложили сквер памяти жертв сбитого в Иране самолета МАУ (видео, фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым брифинге в аэропорте «Борисполь» после церемонии закладки сквера памяти жертв украинского самолета, сбитого под Тегераном.

В частности, главу МИД попросили прокомментировать причины отстранения украинских следователей, занимавшихся делом MH17, что, по мнению Нидерландов, «ставит под угрозу расследование всего дела».

«Я уверяю вас, что и генеральный прокурор, и следователи, занятые в деле, и СБУ... руководство знает. Вопрос рассматривается, но он рассматривается просто в контексте нормальной ротации. Но не все следователи уходят - следователи, которые работали. Есть наработанные материалы, поверьте, что украинская сторона обеспечит помощь нидерландской стороне, а вы знаете, что Нидерланды с нашего согласия ведут расследование дела MH17», - сказал Пристайко.

Также глава МИД напомнил, что 9 марта в Нидерландах начнется суд над подозреваемыми в сбитии малазийского «Боинга».

«Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось, определены результаты, каким именно российским «Буком» сбит этот самолет. Теперь мы подходим к действительно очень важному критическому моменту уголовного расследования», - сказал Пристайко.

Также он рассказал, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 15 февраля в Мюнхене участвовал в заседании Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752 в Тегеране (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан), чтобы поделиться опытом, каким именно образом защищать интересы государства и пассажиров в подобной катастрофе, которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Читайте такжеКомиссия по расследованию катастрофы "Боинга" МАУ работает в штатном режиме – СНБО

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2019 года пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что уволен был руководитель следственной группы от Украины по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

«Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили. Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из... Нидерландов», - написала она на своей странице в Facebook.

При этом, Сарган добавила: «Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель».

В свою очередь в тот день в Генеральной прокуратуре Украины отметили, что в международную следственную группу в расследовании дела по авиакатастрофе самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от Генпрокуратуры входят 7 прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Тогда в генпрокуратуре отметили, что прокуроры продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора.