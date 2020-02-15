Первая леди Украины обсудила с министрами стратегию развития безопасной образовательной среды (фото)

Елена Зеленская провела встречу с некоторыми профильными министрами.

Первая леди Украины Елена Зеленская и представители профильных учреждений провели рабочую встречу по подготовке Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды.

Как указано на сайте президента Украины, на встрече присутствовали министр образования и науки Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а также представители других профильных учреждений.

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Целью национальной стратегии, которую во исполнение указа Президента Украины разрабатывают отраслевые министерства совместно с экспертами и общественными организациями, является формирование безопасных, комфортных и здоровых условий обучения в учебных заведениях. В начале разработки стратегия была сфокусирована на трех основных компонентах: развитии физической культуры и усилении двигательной активности школьников, развитии здорового питания и формировании у учащихся правильных пищевых привычек, а также на улучшении санитарно-гигиенических условий в украинских школах.

Позже было принято решение о расширении стратегии и включении в нее таких компонентов, как цифровая гигиена и кибербезопасность, медицинское обслуживание школьников, обеспечение эффективного психологического сопровождения во время образовательного процесса и предотвращение буллинга.

«Национальная стратегия содержит сверхважные компоненты, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. Согласна, что невозможно говорить о здоровье детей, сосредотачиваясь только на питании и забывая, например, о психологическом комфорте в классе. Или же — о физической подвижности без учета безопасного пространства. Радует, что команда привлеченных к проекту специалистов работает в первую очередь на качество», — отметила первая леди.