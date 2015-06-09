Жителей 10-километровой зоны вокруг горящей нефтебазы эвакуировать не будут - Турчинов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Он подчеркнул, что ситуация с пожаром на нефтебазе под Киевом находится под полным контролем пожарных.

По словам Турчинова, председатель Штаба по ликвидации пожара, руководитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин только что доложил ему, что пожарные уже перешли к локализации пожара непосредственно на территории нефтебазы.

"Опасность перебрасывания пламени на воинскую часть и соседнюю нефтебазу уже нет, поэтому Штаб принял решение не проводить эвакуацию людей из 10-километровой зоны", - отметили в СНБО.

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Как сообщал УНИАН, ранее Турчинов сообщил об открытии уголовного дела о незаконности расположения двух нефтебаз рядом с воинской частью в Васильковском районе Киевской области.

Вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.