Объединительный Собор между УПЦ КП и УАПЦ намерены провести 14 сентября

Собор должен пройти в день, когда церковь начинает новый календарный цикл богослужебного года, а именно в день церковного новолетия.

Об этом по итогам совместного заседания комиссий по ведению диалога УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ сказал Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного синода УПЦ КП, глава Информационного управления Киевского патриархата Евстратий (Зоря), передает корреспондент УНИАН.

Евстратий (Зоря) отметил, что комиссия по ведению диалога не полномочна принимать решение о созыве Собора, и поэтому дата 14 сентября является предложением Комиссии для созыва Объединительного Собора.

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В частности, комиссия предлагает в определенный срок, до 30 июня, в соответствии с уставами церквей, принять решение о созыве собора. Со стороны УПЦ КП это решение должно быть принято в лице патриарха и Священного Синода, и со стороны УАПЦ - в лице митрополита и Архиерейского собора.

При этом, говоря о возможном названии единой Поместной Православной Украинской Церкви, Евстратий (Зоря) отметил, что позиция УПЦ КП заключается в том, что этот вопрос должен зависеть от воли Объединительного Собора.

"Наше предложение, что объединенная церковь будет носить название "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата". Название "Украинская Автокефальная Православная Церковь" будет использоваться как второе официальный название Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - сказал он.

В этой связи глава Информационного управления УПЦ КП заявил, что в мире существует такая практика, и она распространена во многих православных церквях относительно отражения двух официальных названий церкви.

Вместе с тем он рассказал о возможных условиях избрания предстоятеля объединенной церкви. "Есть предложения двух церквей. Наше предложение, чтобы главой объединенной церкви был признан патриарх Филарет. Предложение Украинской Автокефальной Православной Церкви, - чтобы были выборы главы объединенной церкви, в которых, очевидно, может участвовать как патриарх Филарет, так и любой другой иерарх", - сказал глава Информационного управления УПЦ КП.

Евстратий (Зоря) добавил, что оба предложения будут рассматриваться на Объединительном Соборе, и в итоге решение будет зависеть от него.

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Как сообщала Религиозно-информационная служба Украины, Комиссия по ведению диалога УАПЦ и УПЦ КП 8 июня на совместном заседании приняла решение предложить своим Предстоятелей безотлагательно созвать Объединительный Собор.

Священнослужители двух Церквей в очередной раз задекларировали четкие намерения сторон по созданию Поместной Церкви. Центральное решение - Предстоятелю УАПЦ и ее Архиерейскому Собору и Предстоятелю УПЦ КП и ее Священному Синоду предложено безотлагательно созвать Объединительный Собор для окончательного и закрепленного уставными нормами и каноническим правом объединения УАПЦ и УПЦ КП в единую поместную Церковь.

Со стороны УАПЦ документ подписали митрополит Галицкий Андрей, архиепископ Тернопольский Мстислав, протоиереи Николай Кавчак, Евгений Шувар, Георгий Кушнирюк.

Со стороны УПЦ КП - митрополит Львовский Димитрий, архиепископ Черниговский Евстратий, протоиереи Александр Трофимлюк, Алексей Головацкий, Михаил Лесюк.

Работа комиссии проходила в присутствии наблюдателей от Константинопольского Патриархата: епископа УПЦ в Канаде Иллариона, епископа УПЦ в США Даниила.

Справка УНИАН. 4 июня Украинская Автокефальная Православная Церковь избрала нового Предстоятеля.

Им стал митрополит Львовский, управляющий Ривненской, Волынской и Таврической епархиями Макарий (Малетич).

После смерти предыдущего главы УАПЦ 27 февраля чрезвычайный Архиерейский Собор УАПЦ избрал местоблюстителем Предстоятельской кафедры митрополита Макария.