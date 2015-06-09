Порошенко требует немедленно созвать штаб по ликвидации последствий пожара на нефтебазе под Киевом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Кроме того, Порошенко также поручил проверить все объекты на техногенную безопасность и усилить их защиту.

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"Еще утром президент заслушал доклад министра внутренних дел относительно ситуации и направил в Васильков секретаря СНБО Александра Турчинова, поручив ему организовать все необходимые меры для безопасности гражданских жителей и военных и в случае возникновения необходимости для их эвакуации, а также постоянно информировать людей о развитии ситуации", - говорится в сообщении Цеголко.

Президент поручил исполняющему обязанности Премьер-министра Вячеслава Кириленко немедленно созвать штаб ликвидации последствий... Posted by Святослав Цеголко on 9 Июнь 2015 г.

Также стало известно, что в ближайшие часы правоохранители должны доложить о результатах расследования относительно причин катастрофы. Пока что на основании проведенных следственно-оперативных действий версия о теракте не подтверждается, сообщил пресс-секретарь президента.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.