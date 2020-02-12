Пограничники задержали 15-летнюю польку, которая нелегально пересекла границу из-за любви к украинцу (фото)

Пограничники задержали юную гражданку Польши, которая нелегально пересекла польско-украинскую границу из-за любви к украинскому парню.

На украинско-польской границе пограничники отдела «Шегини» задержали молодую пару, которая нелегально пересекла границу вне пункта пропуска.

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Как сообщила Госпогранслужба, пограничники установили личности задержанных – это 20-летний харьковчанин и 15-летняя гражданка Польши. Они рассказали правоохранителям, что влюбились, когда парень работал в Польше.

«Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, молодой человек предложил незаконно преодолеть границу», – указано в сообщении пограничников.

Пара несколько дней планировала нелегальное пересечение границы и их сразу задержали украинские пограничники. Юную гражданку Польши передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии.