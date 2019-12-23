Пробки на границе с Польшей: в ГПСУ назвали самые загруженные пункты пропуска

В Государственной пограничной службе уверяют, что принимают все меры, необходимые для быстрого оформления автомобилей на въездных каналах пунктов пропуска на границе со странами ЕС.

В Государственной пограничной службе назвали самые загруженные пункты пропуска на границе с Польшей.

Как сообщили УНИАН в ГПСУ, по состоянию на сегодняшнее утро, по информации польских пограничников, очереди легковых транспортных средств сформировались почти перед всеми автомобильными пунктами пропуска, однако уже к обеду количество машин в очереди на въезд в Украину совместными усилиями удалось существенно уменьшить на всех направлениях.

Читайте такжеГоспогранслужба прокомментировала километровые очереди на польско-украинской границеНаиболее загруженными направлениями остаются «Дорохуск - Ягодин» (около 250 легковых автомобилей на въезд в Украину), «Медика - Шегини» (около 260 легковых машин) и «Корчова - Краковец» (350 авто).

На данный момент оптимальными для пересечения границы являются пункты пропуска «Хребенне - Рава Русская», «Долгобичув - Угринов» и «Зосин - Устилуг».

Очередей легковых в страны ЕС со стороны Украины нет, добавили в ведомстве.

Учитывая ситуацию с предновогодним потоком путешественников, Государственная пограничная служба принимает все меры, необходимые для быстрого оформления на въездных каналах пунктов пропуска на границе со странами ЕС.

В частности, на большинстве переходов на 10-20% увеличено количество личного состава, задействованного к несению службы в нарядах по проверке документов и досмотру транспортных средств. Кроме того, дополнительные наряды обеспечивают поддержание режима в пунктах пропуска и вблизи них.

Для обеспечения ритмичности пропуска украинские пограничники проводят регулярные встречи с представителями контрольных служб смежных сторон.

С целью ускорения процесса на въездных каналах задействованы дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы.

В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов, а на самых активных направлениях готовы к применению мобильных комплексов пограничного контроля «Поток-А».

Как сообщал УНИАН, 22 декабря на польской-украинской границе образовались большие очереди автомобилей и автобусов, поскольку украинцы, которые работают и учатся за рубежом, или выезжали с частной целью, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.