Традиционные новогодние очереди на границе: украинцам обещают больше пунктов пропуска

Таможенная служба в следующем году начнет реконструкцию 12 пунктов пропуска на границе

Государственная таможенная служба Украины планирует в 2020 году начать реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на таможенной границе Украины.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"На границе уже традиционные новогодние очереди из Польши. Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны", - написал Нефедов.

Он также сообщил, что в следующем году Таможенная служба планирует сделать в электронном виде оформление письменного обязательства о вывозе автотранспортных средств, принадлежащих украинцам, которые живут за рубежом.

"Также добавляет специфику процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за рубежом (они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, это дольше, чем пропустить туриста) - в следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - добавил глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее Нефедов сообщил, что в приоритете Таможенной службы - реконструкция и капремонт 16 пунктов пропуска, которые покрывают почти всю западную границу, а также ключевые пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. На эти цели в госбюджете предусмотрено 488 млн грн.

Согласно проекту развития инфраструктуры пунктов пропуска Государственной таможенной службы, планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт следующих приоритетных пунктов пропуска в течение 2020 года: Ягодин, Устилуг, Ужгород, Чоп, Лужанка, Порубное, Красноильск, Дяковцы, Могилев-Подольский, Кучурган, Рени, Бачевск, Новые Ярыловичи, тогда как пункт пропуска Рава-Русская будет отремонтирован за счет кредита от Польши.

Кроме того, до конца 2021 года планируется завершить ремонт на пунктах пропуска Ужгород и Лужанка, а до конца 2022 года - Краковец и Шегини за счет кредита от Польши.