Пытали человека: в Одесской области двум полицейским объявили подозрение

Полицейские, требуя взять повторный анализ крови у мужчины, не разрешали медикам отвезти его в другую больницу для срочной операции.

В Одесской области двум следователям полиции объявлено подозрение в пытках мужчины.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам ОГП сообщили подозрение следователю и начальнику следственного отдела одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области.

Установлено, что полицейские намеренно силой несколько часов препятствовали транспортировке из районной в областную больницу мужчины, находившегося в крайне тяжелом состоянии, который нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве.

Свои действия полицейские аргументировали тем, что им необходимо отобрать образцы крови потерпевшего для того, чтобы выяснить, был ли он пьян.

При этом врачи сообщили правоохранителям, что образцы уже взяты в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось.

Как отмечается, такое объяснение не удовлетворило полицейских: они сначала не позволяли врачам вывести пострадавшего из реанимации, затем в течение нескольких часов не выпускали автомобиль скорой помощи за пределы районной больницы.

«В конце концов, применяя физическую силу, они вытащили потерпевшего из «скорой помощи», надели на него наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно отобрать кровь для анализа», - сообщили в прокуратуре.

Учитывая продолжительность указанных действий, а также крайне тяжелое состояние пациента, действия сотрудников полиции квалифицированы как пытки.