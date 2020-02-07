На Львовщине депутат сложил полномочия из-за комментариев в Facebook (видео)

Депутат за свои слова извинился, однако за сказанное не жалеет.

На Львовщине депутат Бродивского райсовета сложил полномочия после скандала вокруг его комментариев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВолонтерке Зверобой вручили подозрение в ГБР

Под своей заметке в Facebook он ругался с местным АТОшником Николаем Федоруком и слов не подбирал. Позже эту переписку подчистил, однако у оппонента остались фотографии с доказательствами - их он обнародовал на сессии райсовета.

Депутат за свои слова извинился, однако за сказанное не жалеет.

«То, что я сказал ему, я не жалею. Понимаете? Я жалею, что, возможно, ребята, которые действительно воевали в АТО, могли воспринять те слова на свою сторону. За это я извинился», – сказал виновник.

Как сообщал УНИАН, по данным Интерпола, депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина объявили в Международный розыск по обвинению в хулиганстве, то есть в грубом нарушении общественного порядка с применением огнестрельного оружия.