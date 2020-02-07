Обыски СБУ на канале "1+1": журналисты рассказали, откуда достали скандальные записи из кабинета Гончарука (видео)

Журналисты начали собственное расследование по поводу прослушки Гончарука.

Журналисты проектов “1+1 медиа", которых накануне обыскали следователи СБУ в рамках дела "пленок Гончарука", получили записи с открытых источников, в частности, с Youtube, и для этого они не прослушивали главу правительства Алексея Гончарука.

Об этом заявил руководитель департамента журналистских проектов "1+1 медиа" Максим Шиленко во время эфира "Право на владу" на телеканале "1+1".

Шилин в очередной раз подчеркнул, что силовики СБУ осуществляли обыски с многочисленными нарушениями, которые зафиксировали юристы "1+1" для дальнейшего обжалования. Кроме того, Шилин убеждает, что журналисты спецпроектов не причастны к скандальной записи премьера Алексея Гончарука на совещании, поскольку журналисты не имеют нужных устройств.

"Конечно, нет", - ответил Шилин на прямой вопрос ведущей, записывали ли журналисты главу правительства. И добавил: "Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать, премьера или кого-либо, но у нас таких устройств нету. И это прекрасно понимают в СБУ".

На уточняющий вопрос, откуда у журналистов записи, Шилин ответил: "Наши журналисты получили эту запись, по их словам, как и все с Youtube или с интернета".

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Относительно того, с чем могут быть связаны обыски, Шилин отметил, что причин может быть немало и он сейчас только о них догадывается.

"Я связываю это с давлением на некоторых депутатов со "Слуги народа", которые не хотят голосовать по тем или иным вопросам. Давление на них, в частности, через канал "1+1", - сказал он.

По словам Шилина, это версия, которая сразу приходит на ум. Но, уточнил он, что есть и "сложные".

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"Я могу только сейчас рассуждать. Это, например, отвлечь внимание от земельного вопроса, который очень скандальный и который пытаются продвинуть сейчас в ВР. Немало вопросов. Конкретная расплата с одним из депутатов со "Слуги народа", - добавил он.

Однако Шилин не уточнил, о каком нардепе именно идет речь. Лишь добавил, что журналисты "Украинских сенсаций" уже начали собственное расследование, чтобы выяснить, кто записывал премьера Гончарука на совещании с министрами.

Напомним, правоохранители продолжают расследование скандала с так называемыми "пленками Гончарука" и поиск тех, кто осуществил запись. 5 февраля генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о "финишную прямую" в деле, а вечером этого же дня правоохранители пришли с обысками в офис "1+1 медиа".

Позже стало известно об обысках по домашним адресам трех журналистов: Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.

"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на "1+1" давно", - рассказал руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко.