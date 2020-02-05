Отправили на дембель: на Черкасчине семья приютила травмированную собаку, которая отстала от поезда с военными (видео)

Собака Герда получила травмы, когда бегала за каждым поездом в ожидании хозяев.

Собака военных из зоны Операции Объединенных сил отстала от своего поезда и травмировалась. Ее приютила семья в Черкасской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Собака отстала от своего поезда на одной из железнодорожных станций Черкасчины, когда ехала вместе с военными из зоны ООС.

Несколько дней пес ждал хозяев просто на станции. Когда в очередной раз бегал по путям в ожидании военных, попал под поезд и получил травмы.

Травмированного собаку забрала к себе Ольга. Ее назвали Гердой, оказалось, что именно такую кличку ей дали и военные.

Бывшие владельцы Герды согласились, что ей пора идти на вынужденный дембель с новыми хозяевами. Те начали знакомство с новым любимцем из ветклиники.

Оказалось, что фактически все пальцы у Герды были уничтожены. В результате двухчасовой операции ей удалось сохранить два пальца. Лечение Герда продолжается и сейчас. Еще три месяца она должна ходить в повязке, пока не срастется лапка.

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