В Кривом Роге горожане купили и установили будки для бездомных собак

Несколько будок установили в сквере Гутовского. Рядом разместили таблички с надписью "Кормить собак можно только возле будок".

Будки для собак установили в микрорайоне Восточный. Инициатор обновки рассчитывает, что это поможет изменить место обитания собак и они перестанут жить на детской площадке.

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Об этом со ссылкой на соцсети сообщает Первый городской. «Несколько будок установили в сквере Гутовского. Рядом неравнодушные горожане разместили таблички с надписью "Кормить собак можно только возле будок. Мы должны приучить их жить там». Сегодня провели первый эксперимент. К будкам подходят, даже их пометили, но пока боятся», - цитируют соцсети в сообщении.

Ранее в Днепре на жилом массиве Приднепровск местный житель построил уютные стационарные будки для бездомных собак.