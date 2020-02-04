Лариса Зуб: Ребята, которых не слышат дома, в школе, обращают на себя внимание агрессивным поведением. И иногда это заканчивается не буллингом, а суицидом

Год назад был принят законопроект о борьбе с буллинггом. Удалось ли хотя бы частично побороть проблему? Насколько остро она стоит?

Истории о буллинге всегда вызывают общественный резонанс. О них пишут все СМИ. На телешоу собираются «эксперты» и рассуждают о произошедшем. И часто о проблеме говорят те, кто совершенно не разбирается в детских процессах. Все ищут крайних. И, как правило, все обвиняют ребенка. Буллера.

Мне кажется, что нужно меньше говорить, больше делать. Например, помогать детям, которые попали в трудные ситуации. И надо помнить, что родители личным примером учат детей. У ребенка, который видит, как отец бьет и унижает маму, искажено понимание того, что такое «плохо» и что такое «хорошо».

Взрослые, как правило, не понимают, что проблема в воспитании. Есть родители, которые больше любят себя, работу, деньги, собаку, а не детей. Буллеры – ребята, которых не слышат дома, в школе, и они обращают на себя внимание агрессивным поведением. Иногда агрессия - это крик о помощи: «Обратите на меня внимание, я ваш ребенок!».

Многие родители как будто не видят сыновей и дочерей. И иногда это заканчивается не буллингом, а суицидом. Например, в одном нашем городе-миллионнике жила девочка, которая хорошо училась, но родители-диктаторы постоянно твердили: «Ты должна быть лучше всех». Им не понравились подруги дочери, они, якобы, отвлекали от учебы. Девочку перевели в другую школу. И в один вечер она подошла к маме: «Что вы будете делать, если я с собой что-то сделаю? Вы будете плакать, когда меня не станет?». Мама ответила: «О чем ты думаешь? У тебя через неделю олимпиада». А у ребенка столько всего накопилось, что на следующий день она совершила самоубийство.

Суицид и буллинг кажутся разными проблемами, но за ними стоят неуслышанные дети. Мы слышим от ребят, которые совершали попытку самоубийства: «Мне не с кем было поговорить об этом. Меня никто не понимает».

Детские травмы могут остаться навсегда и изменить жизнь. «Все проблемы из детства» – не философия.

Каковы тенденции? Растет или снижается количество самоубийств детей и подростков?

К сожалению, количество суицидов в прошлом году выросло на 25% по сравнению с 2017-м. Их было соответственно - 131 и 105. Идет тенденция к росту. До сих пор существуют «суицидальные» группы в соцсетях. Была история, когда модератором была школьница, она «игрой» чуть не довела до смерти свою одноклассницу.

Но чаще детьми манипулируют взрослые. Они прячутся за чужими фото, начинают общение… Обычно все начинается банально, с игр. Потом вопросы о жизни, и переход на интимные темы. У подростков просят фото, а потом шантажируют, угрожают опубликовать снимки. Это хорошие психологи, и они не размениваются, «охотятся» на детей состоятельных родителей. Они изучают страничку ребенка в соцстеях, например, смотрят, где он отдыхал, и прикидывают, какую сумму можно получить.

Но был случай, когда пара 13-летних подростков играла во «взрослых», отправляли друг-другу свои интимные фото. И когда они разошлись, он выложил ее фото в общий доступ. Девочку начали преследовать. Для нее это было такой травмой, что она сделала попытку суицида. С ней долго работали психологи, а его родители заплатили штраф за «сексинг».

Подобных проблем можно было бы избежать. Есть простое «правило бигборда»: прежде, чем поделиться снимком, представьте, что он появился на рекламном щите в вашем городе, возле школы или дома, где живете.

Давайте вернемся к буллингу, какова статистика в 2019-м? Скольких оштрафовали за «буллинг» и на какие суммы?

За 2019 год работниками ювенальной полиции было составлено 344 админпротокола по статье «Буллинг». По статье «Кибербуллинг» - около 30 протоколов. Было 10 случаев, когда к ответственности привлекались директора школ, которые не сообщили в полицию о буллинге.

В подавляющем большинстве случаев нарушителей штрафовали. Например, в одной из школ Борисполя девочка выкладывала в Инстаграм непристойные фото своей подруги. Маме пришлось заплатить 850 гривен. А год назад была резонансная история в селе Вишенки под Киевом. Там, 14 летняя девочка решила, что ее сверстница распускает сплетни, вывела ее в коридор, ударила. Конфликт увидела учитель, которая развела девочек по разным классам. Но после занятий школьница опять набросилась на свою «обидчицу». Она свалила ее на землю, несколько раз ударила ногами по лицу. Видео драки выложили в соцсети. Суд также присудил 850 гривен штрафа маме буллера.

Максимальный штраф за это правонарушение сейчас 3400 гривен. В прессе были заголовки о том, что в столице школьника оштрафовали на 100 тыс грн, но на самом деле это была сумма компенсации за материальный и моральный ущерб.

Были случаи, когда буллеры оставались безнаказанными даже после составления протокола?

Суды вернули на доработку или отменили около 10% протоколов. Мы каждый случай рассматривали, выясняли, почему это случилось. Мы отработали алгоритм: как реагировать на буллинг, составлять протокол, уменьшить количество ошибок.

Дело в том, что есть регионы, где не хватает ювенальных полицейских, протоколы составляли полицейские, которые не знают всех нюансов. И нужно сказать, что закон разрабатывался в спешке, в нем есть пробелы. Сейчас не просто привлечь к ответственности за травлю за пределами школы, например, в летних лагерях.

Мы столкнулись с тем, что не все понимают, что буллинг – не хулиганство, а систематическая травля, унижения. В новостях так называют любой конфликт между детьми, родителями, педагогами. Вот, например, в Киеве была драка между учителем и родителем - квалифицировали, как буллинг...

Кроме того, родители буллеров используют лазейки, чтобы избежать наказания. Но, думаю, что наши замечания учтут, и закон заработает на сто процентов.

Были ли случаи наказания за буллинг в элитных школах и гимназиях?

Конечно. Там тоже есть проблемы. Есть дети из обеспеченных семей, которые считают, что им «правила не писаны». Полицейские слышат: «Вы не знаете, кто мои мама или папа». Но нам это не мешает разобраться в ситуации.

Насколько сложно побороть буллинг и его последствия?

Борьба с этой проблемой - это не работа только полиции, а всех абсолютно. Родителей, педагогов, психологов. Очень важен медиатор в школе, который может помирить детей их родителей. Ведь бывают конфликты, когда ребята из-за чего-то поссорились и помирились на следующий день, а папы и мамы раздувают его заново.

Только подготовленный специалист может грамотно говорить с ребенком об этой проблеме. Не работают слова: «буллить – плохо». Это не должно быть поучением, нужно достучаться до детей. У нас есть превентивная программа «Имею право быть собой! Буллить – не круто». Мы провели в Киеве флэш-моб, дети снимали видео, проводили дискуссии по этой проблеме, привлекаем лидеров школ, студентов, артистов, спортсменов.

Но бывает так, что родители из-за буллинга вынуждены менять школу или город. В прошлом году стало известно, что в одном из регионов страны трое подростков систематически издевались, развращали и насиловали 12-летнего мальчика. У него был аутизм, поэтому его и выбрали как жертву. Когда все всплыло, насильники отрицали вину, но потом признались, что занимались этим достаточно долго. Они задержаны, а жертва с мамой переехали в другой город.

В той истории мальчик далеко не сразу решился рассказать маме, что происходило. Дети не всегда могут говорить обо всем родителям или полицейским. Хотя, не так давно был случай, когда мальчик позвонил на «102» и рассказал, что отчим пытается изнасиловать его старшую сестру, которой 11 лет. Отчима задержали, он в СИЗО.

Как много учителей были наказаны за буллинг школьников?

Я бы сместила акцент на то, что и педагоги не защищены от издевательств. Бывает неадекватное поведение учеников. Знаю, что были оштрафованы родители мальчика, который систематически срывал уроки.

Был случай, когда к нам обратилась учительница (она, к слову, была на восьмом месяце беременности) из-за конфликта с девочкой, которая решила пообедать прямо на уроке: достала молоко, начала пить. Педагог сделала ей замечание: «Подожди конца урока». В ответ девочка достала телефон, сфотографировала в профиль беременную учительницу, добавила на снимок оскорблений и выложила в соцсети...

Конечно, есть разные педагоги, разные истории. Много лет назад в Киеве мы искали девочку, которая сбежала из дома. И ее классный руководитель заявил нам: «Да, иногда она приходила с синяками. Но это же семейные, а не школьные проблемы». К счастью, такая реакция учителей бывает очень редко, в большинстве случаев, они идут навстречу полиции и, например, даже в выходные дни помогают нам искать своих учеников.

Влад Абрамов