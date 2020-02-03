цей матеріал доступний українською

В киевском фуникулере можно будет проехаться за поцелуй

14:16, 03 февраля 2020
Общество
165 0
Акция будет проводиться 14 февраля / Фото УНИАН

Читайте также"Прощальный тур": в метро Киева предупредили о последнем дне действия жетонов

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс"

"В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", - говорится в сообщение.

Отмечается, что акция будет проводиться с 08:00 до 09:00

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве появятся единые проездные на весь транспорт. Также в столице уже с апреля хотят изменить стоимость проездных билетов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter