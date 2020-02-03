В киевском фуникулере можно будет проехаться за поцелуй
14:16, 03 февраля 2020Общество
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В честь Дня влюбленных за поезду на фуникулере можно будет рассчитаться объятиями или поцелуем.
Акция будет проводиться 14 февраля / Фото УНИАН
В Киеве всем влюбленным подарят бесплатную поездку на фуникулере. Вместо денег - поцелуй или объятия.
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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс"
"В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", - говорится в сообщение.
Отмечается, что акция будет проводиться с 08:00 до 09:00
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве появятся единые проездные на весь транспорт. Также в столице уже с апреля хотят изменить стоимость проездных билетов.
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