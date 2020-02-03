В киевском фуникулере можно будет проехаться за поцелуй

В честь Дня влюбленных за поезду на фуникулере можно будет рассчитаться объятиями или поцелуем.

В Киеве всем влюбленным подарят бесплатную поездку на фуникулере. Вместо денег - поцелуй или объятия. Читайте также"Прощальный тур": в метро Киева предупредили о последнем дне действия жетонов Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" "В столичном фуникулере 14 февраля дарим всем влюбленным бесплатный проезд за объятия или поцелуй", - говорится в сообщение. Отмечается, что акция будет проводиться с 08:00 до 09:00 Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве появятся единые проездные на весь транспорт. Также в столице уже с апреля хотят изменить стоимость проездных билетов.

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