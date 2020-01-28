В Киеве появятся единые проездные на весь транспорт: тарифы

Также в столице уже с апреля хотят изменить стоимость проездных билетов.

Киевская городская госадминистрация с 1 апреля планирует изменить стоимость проездных билетов.

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Об этом сообщает КГГА в проекте распоряжения "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

"Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке по-прежнему составит 8 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом при использовании синей карточки тариф будет зависеть от количества купленных поездок и будет колебаться от 6,50 гривни (при разовой покупке 50 поездок) до 8 гривень (при разовой покупке от 1 до 9 поездок). А вот зеленые карточки с 1 апреля не будут пополняться. Указано, что купленные до 31 марта поездки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

В КГГА планируют изменить систему проездных. Они могут выпускаться только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения. Кроме того, вводятся проездные на 24 часа (100 гривень), 48 часов (150 гривень), 72 часа (200 гривень).

на 46 поездок - 290 гривень (студенты - 145, школьники - 72,50);

на 62 поездки - 390 гривень (студенты - 195, школьники - 97,50);

на 92 поездки - 575 гривень (студенты - 287,50, школьники - 143,75);

на 124 поездки - 770 гривень (студенты - 385, школьники - 192,50).

Как сообщал УНИАН, что киевское метро начинает выводить из обращения жетоны.

В частности, жетонами можно воспользоваться на станциях "Нивки" (выход к пожарной части), "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и "Позняки" (выход к ТРЦ "Пирамида").