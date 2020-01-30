Учебный год 2020-2021 объявлен Годом математического образования

Зеленский подписал соответствующий указ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020-2021 учебного года годом математического образования в Украине.

Читайте такжеНа Донетчине ректор университета получал взятки в виде элитных внедорожников

Соответствующий указ №31/2020 от 30 января опубликован на сайте главы государства.

«С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создания возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию, формирования у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности соискателей базового среднего образования в Украине, постановляю объявить 2020/2021 учебный год годом математического образования в Украине», - говорится в документе.

Кабинету министров поручено обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению математического образования в Украине.