Зеленский подписал закон о совершенствовании высшего образования

Цель закона - урегулирование процедуры лицензирования образовательной деятельности, поступления на учебу для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» № 392-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ Верховная Рада приняла 18 декабря 2019 года.

Закон имеет целью урегулирование процедуры лицензирования образовательной деятельности, поступления на учебу для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ.

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Кроме того, документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также увеличению прозрачности, добропорядочности, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат.

Предусмотрено также создание условий для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.