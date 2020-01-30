Во Львове неизвестные зарисовали краской польские исторические надписи на здании детской библиотеки

Вандалов ищет полиция.

Во Львове минувшей ночью вандалы зарисовали краской исторические надписи на польском языке на здании детской библиотеки "Под Высоким Замком", которая сейчас находится на реконструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отметила директор Централизованной библиотечной системы для детей города Львова Валентина Галушко, последствия акта вандализма были обнаружены сегодня утром мастерами, работающими на объекте - неизвестные зарисовали около 8 надписей.

"Эти надписи имеют большую ценность, ведь показывают историю этого дома. Мы их только недавно отреставрировали. Эта библиотека - гордость города, ведь является одним из самых старых строений Львова. Сейчас детская библиотека находится в состоянии ремонта, мы гордимся тем, какая здесь будет медиатека. Мы очень удивлены таким поступком. Такой акт вандализма должен быть наказан", - заявила она.

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По словам чиновницы, к делу приобщили правоохранителей, а в будущем рядом с местом, где был совершен вандализм, установят камеры наблюдения.

Отметим, 22 января в сообществе "Горячая линия города Львова" в Facebook появилось сообщение, автор которого попросил городскую власть закрасить на фасаде библиотеки польские надписи.