Сенцов рассказал, почему перешел на украинский

Режиссер утверждает, что переход с русского на украинский был сознательным выбором.

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов объяснил причину перехода на украинский язык общения.

Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

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«Это был сознательный выбор. Потому что язык нас объединяет. Если мы создаем новую украинскую нацию, которая создается по национальных принципах, политическую нацию, у нас должны быть какие-то ориентиры. Это – наша независимость, наши государственные символы, наша история, наш язык», – сказал он.

Сенцов добавил, что сейчас на украинском общается при определенных обстоятельствах.

«Я на украинском разговариваю с украиноязычными, на украинском стараюсь писать посты, я стараюсь общаться на украинском на официальных мероприятиях», – отметил режиссер.

Ранее Сенцов выступил в Конгрессе США с заявлением относительно условий содержания заключенных Россией и пересказал признания военных РФ, которые захватывали Крым.