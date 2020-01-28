Сенцов рассказал Конгрессу США о признаниях российских военных, захватывавших Крым

Также режиссер упомянул об условиях содержания в российских тюрьмах.

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов выступил в Конгрессе США с заявлением относительно условий содержания заключенных Россией и рассказал о признаниях военных РФ, захватывавших Крым.

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам украинца, российский президент захватил Крым, поскольку граждане свергли режим «прямого подчиненного Путина» Януковича.

Читайте такжеНе повлияет на Крым: в Госдуме отреагировали на расширение санкций против РФ

Также режиссер упомянул об условиях содержания в российских тюрьмах.

«Одна из пыток в российских тюрьмах — удушение пластиковым пакетом. Я видел ее в американском кино, и не мог понять, почему люди ломаются. Но у тебя забирают твой самый главный инстинкт - дышать. И тогда тебя охватывает невероятный животный страх, с которым сложно бороться», – сказал он.

Сенцов добавил, что именно в тюрьме встретился с участником аннексии Крыма: «В тюрьме я встретил осужденного офицера ГРУ, который подробно рассказал, как происходил захват Крыма. Он принимал в этом участие. Потом этот офицер воевал на Донбассе — он говорил, что наиболее жестоко к украинцам вели себя именно россияне».

Ранее Сенцов призвал Организацию Объединенных Наций бороться за остальных украинских пленников в России.