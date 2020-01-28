Крымский журналист Семена получил постановление оккупационного суда о снятии судимости
Крымский журналист Николай Семена получил постановление подконтрольного России Железнодорожного суда Симферополя от 14 января о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.
Об этом журналист сообщил Крым.Реалии.
"Ходатайство осужденного Семены Н.М. об отмене условного осуждения и снятии судимости – удовлетворить. Отменить условное осуждение в отношении Семены по приговору от 22 сентября 2017 года и снять с него судимость по данному приговору", - сказано в постановлении "суда".
Читайте такжеВ оккупированном Крыму журналиста Семену приговорили к 2,5 годам условно
Как сообщал УНИАН, Семену оккупационные власти в Крыму обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ РФ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.
22 сентября 2017 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.
Сам журналист заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.
Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.
14 января 2020 года подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.