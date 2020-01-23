Бросил собаку с моста на железнодорожные пути: в Запорожье установили личность живодера

Им оказался местный житель 1979 года рождения.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что мужчина, который совершил жестокие действия по отношению к животному, житель Запорожья 1979 года рождения.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области, в отношении мужчины открыто уголовное производство.

Как отмечается, 21 января в сети «Интернет» появился ряд публикаций, в которых говорилось о том, что неизвестный, находясь на мосту по ул. 12 Апреля в городе Запорожье, совершившего жестокие действия по отношению к животному – бросил собаку с моста на железнодорожный путь и оставил там. Кроме этого, 22 января с соответствующим заявлением в Вознесеновское отделение полиции обратилась местная жительница.

Сотрудниками полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и установлено, что данное уголовное правонарушение совершил мужчина 1979 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.