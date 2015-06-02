В Украине более 160 тысяч детей-переселенцев - Минсоцполитики

Такие данные озвучил директор департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса, сообщает Радио Свобода.

«По нашим данным, детей 167 тысяч. Но это те, которые зарегистрированы в управлениях труда и социальной защиты населения. И мы говорим о том, что есть много детей, родители которых не обращаются, или же нет нужды обратиться в социальные службы - они адаптировались», - отметил Колбаса.

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Также чиновник сообщил, что часть детей вывезена в Россию. Но сколько точно - не известно.

«У нас есть данные тех семей, которые мы можем контролировать. Это приемные семьи, детские дома семейного типа, которые воспитывают детей-сирот. Около 15-ти детских домов семейного типа из Луганска и из Донецка выехали на территорию Российской Федерации», - сказал Колбаса.

В каждом детдоме семейного типа находилось от пяти до десяти детей, уточнил чиновник. При этом он отметил, что по неофициальным данным, которыми обладают общественные организации, на оккупированной территории осталось более двух тысяч детей, лишенных родительской опеки.