"Ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов": Загороднюк подчеркнул неприемлемость насильственных приводов призывников

Минобороны откроет телефонную линию, на которую граждане смогут обращаться в случае нарушений их прав во время призывной кампании.

Министерство обороны откроет телефонную линию, на которую граждане смогут обращаться в случае нарушений их прав при проведении призывной кампании.

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил сегодня во время интервью в прямом эфире выпуска программы «Завтрак с 1+1», информирует Управление коммуникаций и печати Министерства обороны.

Загороднюк подчеркнул неприемлемость насильственных приводов призывников на срочную службу в Вооруженных силах.

«Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписан порядок, постановление Кабмина и закон, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы, и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если он не приходит или уклоняется - за это наступает ответственность», - сказал министр.

Загороднюк отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно будет обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании.

«До начала призыва мы подробнее о ней проинформируем, чтобы все видели, куда можно будет звонить, обращаться. Мы уже провели первые брифинги с Военной службой правопорядка, которая должна следить за соблюдением военнослужащими, в том числе, сотрудниками военкоматов, законных прав граждан», - отметил министр.

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Он также в очередной раз отметил, что призыв в ряды Вооруженных сил с 20 лет является обязательным, с 18-19 лет - добровольным.

«Во-первых, основа нашей армии - это профессиональные военнослужащие. Это прописано во всех наших документах и программах, так оно должно оставаться, и мы должны реализовать эту задачу. Хотел бы прояснить вопрос о «призыве с 18 лет». Это прописано в законе, но последние годы у нас было с 20-ти, это урегулировалось соответствующими указами президента. Мы имели ситуацию, когда юноши хотели вступить в ряды Вооруженных сил, пойти на срочную службу. Но мы не могли их принять, потому что можно было брать только с 20 лет. Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20 лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти - добровольно, - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, Загороднюк обратил внимание, что срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Согласно указу, на срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

С 2015 года призывной возраст в Украине был установлен на уровне 20-27 лет. До этого года в ряды Вооруженных сил и других военных формирований призывали лиц, которым исполнилось 18 лет.